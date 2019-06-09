Информация о минировании ряда объектов в центре Москвы не подтвердилась

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-09T15:18:14+03:00

Ранее сообщалось об угрозе взрыва в Останкинской телебашне, Мавзолее В. И. Ленина и храме Христа Спасителя

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Сообщение об угрозах взрывов ряда объектов, в том числе Останкинской телебашни, Мавзолея В. И. Ленина и храма Христа Спасителя, оказалось ложным.

«В воскресенье утром неизвестные прислали письма о минировании в администрации ряда учреждений - Мавзолея В. И. Ленина, Останкинской телебашни, храма Христа Спасителя и других зданий в Москве, - сообщили ТАСС в правоохранительных органах. - Все объекты были проверены экстренными службами. Информация о минировании не нашла подтверждения».

В ведомстве уточнили, что всего угрозы о минировании поступили по более чем 16 адресам.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в экстренные службы Москвы поступила информации о минировании ряда объектов в центре города. В частности, речь шла об угрозе взрыва Останкинской телебашни, Мавзолея В. И. Ленина и храма Христа Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU