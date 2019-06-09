Информация о минировании ряда объектов в центре Москвы не подтвердилась
Сообщение об угрозах взрывов ряда объектов, в том числе Останкинской телебашни, Мавзолея В. И. Ленина и храма Христа Спасителя, оказалось ложным.
«В воскресенье утром неизвестные прислали письма о минировании в администрации ряда учреждений - Мавзолея В. И. Ленина, Останкинской телебашни, храма Христа Спасителя и других зданий в Москве, - сообщили ТАСС в правоохранительных органах. - Все объекты были проверены экстренными службами. Информация о минировании не нашла подтверждения».
В ведомстве уточнили, что всего угрозы о минировании поступили по более чем 16 адресам.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в экстренные службы Москвы поступила информации о минировании ряда объектов в центре города. В частности, речь шла об угрозе взрыва Останкинской телебашни, Мавзолея В. И. Ленина и храма Христа Спасителя.
ИСТОЧНИК KP.RU