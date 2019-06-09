Песков: партнерство России и Китая не направлено против третьих стран

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-09T15:40:07+03:00

Пресс-секретарь российского президента отметил, что ставить вопрос о координации Москвы и Пекина против Вашингтона в корне неверно

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-китайские партнерские отношения не координируются против третьих стран.

"Отличительной чертой российско-китайского партнерства является ненаправленность этого партнерства против третьих стран или группы стран, - сказал он в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале «Россия 1». - И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США - это в корне неверно".

Песков отметил, что и Китай, и Россия имеют свои собственные проблемы с Соединенными Штатами. В частности, по его словам, Китай находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном. Что касается РФ, то проблемы с США в основном касаются вопросов стратегической безопасности и разоружения. «Поэтому у нас проблемы у каждого свои», - подчеркнул представитель Кремля.

Кстати, президент РФ Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, заявлял, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU