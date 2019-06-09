2019-06-09T15:51:53+03:00
Спорт

Всероссийская федерация легкой атлетики осталась вне IAAF

Организация продлила исключение русского ведомства
Артур ГАРЬКЕ
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) после совещания в воскресенье, 9 июня, принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции сообщил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Со слов Андерсена, он и его коллеги "рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена". Вопрос об объединении двух организаций может быть нова рассмотрен только после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории и выполнения еще одного условия - проверки официальных лиц.

"Неизвестно, как долго эта проверка продлится. Также продолжается проверка официальных лиц, которые допущены к работе со спортсменами. Рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать. До завершения проверки ВФЛА не может быть восстановлена", - приводит слова Руне Андерсена ТАСС.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено еще в ноябре 2015 года из-за громкого скандала с употреблением допинга. С того момента наши легкоатлеты могут участвовать в крупных международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что для изменения ситуации Россия должна компенсировать IAAF все судебные издержки и другие расходы, признать выводы комиссии Макларена, восстановить РУСАДА, решить вопрос с временным отстранениям тренеров из-за нарушений антидопинговых правил и предоставить четкий план тестирования спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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