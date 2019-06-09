2019-06-09T15:57:00+03:00
В мире

СМИ: две военные корпорации США ведут переговоры о слиянии

Совокупная рыночная капитализация двух гигантов может достигнуть 166 млрд долларов
Марина ВЕНЦОВА
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Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянииКомпании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Две компании военно-промышленного комплекса (ВПК) Соединенных Штатов Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, договоренность об объединении военных гигантов может быть достигнута в ближайшие дни.

Отмечается, что совокупная капитализация Raytheon и United Technologies может достигнуть порядка 166 миллиардов долларов, а годовой доход - 70 миллиардов долларов.

Руководителем новой фирмы станет Грег Хейс, который в настоящее время занимает должность председателя совета директоров и генерального директора UTC. Глава Raytheon Томас Кеннеди, предположительно, возглавит совет директоров компании.

Кстати, ранее президент России Владимир Путин, как писал сайт kp.ru, поставил военно-промышленному комплексу принципиальную и даже парадоксальную задачу - создать защиту от оружия, которого у потенциального противника еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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