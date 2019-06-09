2019-06-09T16:23:32+03:00
Спорт

Российские легкоатлеты все еще могут выступить на ЧМ-2019 под флагом страны

Всероссийскую федерацию легкой атлетики могут восстановить в правах в сентябре
Артур ГАРЬКЕ
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Решение об исключении ВФЛА может быть отменено в сентябре.Решение об исключении ВФЛА может быть отменено в сентябре.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Легкоатлеты из России все еще могут выступить на чемпионате мира 2019 года в Катаре по флагом страны. Такое заявление сделал глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

"Я сразу оговорился, что рекомендацию восстановить ВФЛА мы можем сделать как на очередном заседании в сентябре, так и раньше. Это означает, что если все условия восстановления будут выполнены, к примеру, завтра, то мы соберем рабочую группу и вынесем решение на рассмотрение совету", - приводит слова Андерсена ТАСС.

Речь идет о двух условиях: перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории и проверки официальных лиц.

Отметим, ЧМ по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Очередное заседание совета IAAF состоится чуть ранее - 23 сентября.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено еще в ноябре 2015 года из-за громкого скандала с употреблением допинга. С того момента наши легкоатлеты могут участвовать в крупных международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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