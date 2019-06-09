Порошенко "примеряется" к креслу премьер-министра Украины

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-09T16:36:22+03:00

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Роль "отца-нации" для экс-президента Украины, видимо, мала. Поэтому Петр Порошенко заявил об амбициях стать премьер-министром страны. Но при условии, что его партия "Европейская солидарность" победит на досрочных выборах в Раду.

Об этом политик рассказал отвечая на вопрос украинского "Общественного телевидения". При этом Порошенко не уточнил, собирается ли он в таком случае отказаться от мандата.

Заметим, в разрыв отношений с Россией - главная цель и основа политической платформы партии "Европейская солидарность". Уже известно, что "Европейская солидарность" не будет вступать в коалицию с "Оппозиционной платформой". Такое же заявление, по мнению Порошенко, должны сделать другие политические силы, которые "претендуют на то, чтобы называть себя демократическими и проевропейскими".

В первую десятку партийного списка "Европейской солидарности" на внеочередных выборах в Верховную раду попали политики и артисты. Так, среди прочих заявлены: первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, певица София Федина, учредитель так называемого медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU