2019-06-09T16:36:22+03:00
Политика

Порошенко "примеряется" к креслу премьер-министра Украины

Экс-президент готов возглавить правительство, если его партия победит на выборах
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Роль "отца-нации" для экс-президента Украины, видимо, мала. Поэтому Петр Порошенко заявил об амбициях стать премьер-министром страны. Но при условии, что его партия "Европейская солидарность" победит на досрочных выборах в Раду.

Об этом политик рассказал отвечая на вопрос украинского "Общественного телевидения". При этом Порошенко не уточнил, собирается ли он в таком случае отказаться от мандата.

Заметим, в разрыв отношений с Россией - главная цель и основа политической платформы партии "Европейская солидарность". Уже известно, что "Европейская солидарность" не будет вступать в коалицию с "Оппозиционной платформой". Такое же заявление, по мнению Порошенко, должны сделать другие политические силы, которые "претендуют на то, чтобы называть себя демократическими и проевропейскими".

В первую десятку партийного списка "Европейской солидарности" на внеочередных выборах в Верховную раду попали политики и артисты. Так, среди прочих заявлены: первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, певица София Федина, учредитель так называемого медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские легкоатлеты все еще могут выступить на ЧМ-2019 под флагом страны
Разрыв отношений с Россией - цель партии Порошенко
СМИ: две военные корпорации США ведут переговоры о слиянии
Всероссийская федерация легкой атлетики осталась вне IAAF
Песков: партнерство России и Китая не направлено против третьих стран
За строительством космодрома Восточный следят спутники
Информация о минировании ряда объектов в центре Москвы не подтвердилась
Калифорниец выиграл в лотерею 530 млн долларов
МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции
Партия «Слуга народа» представила «топ» избирательного списка на выборах в Раду
В Совете Европы призвали власти Молдавии соблюдать принципы демократии
Министры финансов Японии и США провели переговоры
Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины