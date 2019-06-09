2019-06-09T16:49:06+03:00
Политика

Владимир Зеленский пообещал нокаутировать старую систему власти на Украине

В этом новому президенту поможет верная партия
Артур ГАРЬКЕ
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Владимир Зеленский пообещал лишить депутатов неприкосновенности.Владимир Зеленский пообещал лишить депутатов неприкосновенности.
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В воскресенье, 9 июня, в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа". И если на таком же мероприятии в "Европейской солидарности" говорили о невозможности создания коалиции в будущей Раде и амбициях Порошенко, то тут Зеленский начал "махать кулаками". Президент Украины заявил, что партия "Слуга народа" поможет установить новую систему власти в стране и "нокаутировать" старую.

""Слуга народа" — это не бренд, это - наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг. Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе", - сказал Зеленский.

Политик также пообещал, что новый созыв Рады будет работать немного иначе. Зеленский намерен лишить депутатов неприкосновенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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