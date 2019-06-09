В Бундестаге обозначили способ преодолеть вето Дании на постройку «Северного Потока-2»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-09T16:57:50+03:00

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Как сообщил в интервью «КП» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии (АдГ) Робби Шлунд, преодолеть вето Дании на постройку газопровода «Северный поток-2» вполне реально:

— Я посещал Данию полгода назад — и скажу с уверенностью: её простые жители и политики действительно пекутся о национальных интересах, особенно в разрезе международной безопасности. И это нормально. В то же время датчане — люди открытые, готовые к диалогу. Думаю, вам стоит его начать на международных площадках наподобие Петербургского международного экономического форума, позвать представителей Европарламента и других европейских структур. И тут наша партия АдГ, чья позиция в поддержку «Северного потока» хорошо известна, с радостью выступила бы посредником и модератором подобного диалога, — рассказал «КП» господин Шлунд.

Напомним, вторая нитка газопровода «Северный поток», идущего напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря, должна быть пущена к началу будущего года. Но одна из стран этого водного бассейна, Дания, по-прежнему выступает против «СП-2». А другой международный игрок, Вашингтон, угрожает немецким фирмам санкциями в случае участия в этом проекте.

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В Северной столице завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Несмотря на западные санкции, количество иностранных гостей оказалось беспрецедентным. Равно как и их уровень — например, одним из почётных участников стал лидер КНР Си Цзиньпин. «КП» пообщалась с ещё одним зарубежным делегатом форума — депутатом от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлундом. Итак, возможна ли отмена санкций и международный трибунал над украинским экс-президентом Петром Порошенко за военные преступления в Донбассе, как в беседе с «Комсомолкой» уже предлагали другие немецкие политики? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU