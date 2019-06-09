2019-06-09T17:01:58+03:00
Происшествия

В Москве совершил экстренную посадку самолет Air Astana

Инженеры ищут неисправность
Артур ГАРЬКЕ
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Самолет сел в Москве не добравшись до Питера.Самолет сел в Москве не добравшись до Питера.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana изменил конечный пункт прилета из-за технической неисправности. Борт совершил экстренную посадку в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Самолет, выполнявший рейс КС 154 по направлению "Санкт-Петербург – Алма-Ата" выполнил вынужденную посадку в аэропорту города Москва в 16.23 по алматинскому времени [13.23 по московскому времени]/ Посадка самолета прошла в штатном режиме. Пассажиры находятся в терминале", - говорится в сообщении Air Astana.

Как стало известно, во время полета на специальном табло появилось сообщение о низком давлении масла в одном из двигателей. Инженеры начали поиск и устранение неисправности на борту. Никто из пассажиров не пострадал.

Cайт kp.ru писал об экстренной посадка "Боинга" в Сыктывкаре. В самолете компании "ЮТэйр". произошел сбой из-за технической неисправности, в связи с чем пилот принял решение о посадке. Позже компания пересадила пассажиров на ближайший рейс в Москву, откуда в 10:30 мск они вылетели в Сургут. На время ожидания им была предоставлена гостиница, еда и напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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