СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-09T17:03:10+03:00

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Как сообщил «КП» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлунд, военные преступники в ходе конфликта на юго-востоке Украины должны быть привлечены к ответственности (ранее другой политик от АдГ, Гуннар Линдеманн, в беседе с «Комсомолкой» предлагал организовать международный трибунал по деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко). Однако всё это, по мнению Шлунда, не первоочередная задача:

— Лично я в санкции, контрсанкции и трибуналы не верю. Конечно, военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Но сперва нужно взглянуть не в прошлое, а в будущее и попробовать что-нибудь построить с новым президентом этой страны — Владимиром Зеленским. Следует начать настоящий диалог о примирении между Россией и Украиной. Что является ключевой задачей для Центральной Европы на ближайшие месяцы, — сказал нам Робби Шлунд.

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В Северной столице завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Несмотря на западные санкции, количество иностранных гостей оказалось беспрецедентным. Равно как и их уровень — например, одним из почётных участников стал лидер КНР Си Цзиньпин. «КП» пообщалась с ещё одним зарубежным делегатом форума — депутатом от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлундом. Итак, возможна ли отмена санкций и международный трибунал над украинским экс-президентом Петром Порошенко за военные преступления в Донбассе, как в беседе с «Комсомолкой» уже предлагали другие немецкие политики? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU