2019-06-09T17:32:40+03:00
Происшествия

СК опроверг смерть девочки в детском лагере

Спортсменку успели спасти
Артур ГАРЬКЕ
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Сотрудники Следственного комитета России опровергли попавшую в СМИ информацию о гибели 11-летней девочки в подмосковном лагере под Солнечногорском. Как сообщали издания, ребенок захлебнулся на соревнованиях по плаванию в подмосковном детском лагере. Тренер и вожатый отвели ее к врачу и сообщили родителям об инциденте. А скончалась она, якобы, в больнице.

"В ряде СМИ появилась информация о том, что ребенок умер в больнице при оказании медицинской помощи. Однако данные сведения не соответствуют действительности. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, ей своевременно оказана медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

В СК организовали доследственную проверку. Там намерены дать правовую оценку "изложенным в публикациях СМИ обстоятельствам", а после принять "процессуальное решение".

Известно, что девочка продолжит отдыхать в лагере. Ее здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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