2019-06-09T18:11:50+03:00
Происшествия

Два города в Украине оставят без воды из-за попадания химикатов в реку

Тонны инсектицида "Нурал" оказались в воде после ДТП
Артур ГАРЬКЕ
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В реке зафиксировали мор рыбы.В реке зафиксировали мор рыбы.
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Почти 300 тысяч человек остнанутся без воды из-за попадания в ближайшую реку инсектицида. Речь идет о городах Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области. О таком решении сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

"Было принято решение с 23:00 прекратить водоснабжение в городе Белая Церковь, а также города Умань", - сказал чиновник в эфире телеканала "Прямой".

По информации администрации Белоцерковского района, в селе Збаржевка Винницкой области произошло ДТП с участием грузовика. В результате в приток реки Рось попало около тонны инсектицида "Нурал". В том районе уже зафиксирован мор рыбы.

Жителей окрестностей призвали не купаться, не ловить рыбу и не пасти скот вблизи места аварии. Как долго не будет воды пока неизвестно. Жителям предложили запастись ее. Масштаб бедствия сейчас оценивает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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