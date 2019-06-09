Два города в Украине оставят без воды из-за попадания химикатов в реку
Почти 300 тысяч человек остнанутся без воды из-за попадания в ближайшую реку инсектицида. Речь идет о городах Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области. О таком решении сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.
"Было принято решение с 23:00 прекратить водоснабжение в городе Белая Церковь, а также города Умань", - сказал чиновник в эфире телеканала "Прямой".
По информации администрации Белоцерковского района, в селе Збаржевка Винницкой области произошло ДТП с участием грузовика. В результате в приток реки Рось попало около тонны инсектицида "Нурал". В том районе уже зафиксирован мор рыбы.
Жителей окрестностей призвали не купаться, не ловить рыбу и не пасти скот вблизи места аварии. Как долго не будет воды пока неизвестно. Жителям предложили запастись ее. Масштаб бедствия сейчас оценивает оперативный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU