В Польше грузовик протаранил шесть машин: 6 человек погибли, 11 в больнице

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-09T18:21:04+03:00

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На северо-западе Польши произошло крупное ДТП. Грузовик на полном ходу врезался в шесть грузовых машин на автостраде А6 в Щецине. В результате аварии погибли шесть человек, еще 11 попали в больницу.

"Рапорт о ДТП был получен около 13:20. В результате столкновения грузовика и шести легковых автомобилей произошел пожар - шесть человек погибли и одиннадцать получили ранения. Одну из пострадавших женщин в больницу доставил вертолет скорой помощи. Ее состояние тяжелое", - сообщили в государственной пожарной охране страны.

В ведомстве добавили, что на том участке производится ремонт трассы. Причины ДТП выясняются. В настоящее время дорога перекрыта в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU