В Иране наладили производство собственной системы ПВО

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-09T18:44:42+03:00

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В воскресенье, 9 июня, Министерство обороны Исламской Республики Иран показало новую систему противоракетной обороны. Отмечается, что ПВО собственного производства дали название "Хордад-15". Известно, что система уже официально поступила в силы воздушной обороны республики.

По данным иранского агентства Tasnim, презентовал новую систему ПВО министр обороны Ирана Амир Хатами. Он же назвал ее тактико-технические характеристики. Система ведет отслеживание потенциальных целей на на расстоянии 120 километров, обнаружение - в 150 километров. Малозаметные цели она способна выявить на расстоянии в 85 километров.

Отмечается, что ей под силу обнаруживать и поражать сразу шесть целей. В системе используются иранские ракеты "Сайад-3". Легкость передвижения позволит военнослужащим подготовить систему ПВО к бою всего за 5 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713816" frameborder="0"></iframe> Испытание новой иранской системы ПВО.

ИСТОЧНИК KP.RU