2019-06-09T18:44:42+03:00
В мире

В Иране наладили производство собственной системы ПВО

Ей дали название "Хордад-15"
Артур ГАРЬКЕ
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Фото: www.tasnimnews.comФото: www.tasnimnews.com
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В воскресенье, 9 июня, Министерство обороны Исламской Республики Иран показало новую систему противоракетной обороны. Отмечается, что ПВО собственного производства дали название "Хордад-15". Известно, что система уже официально поступила в силы воздушной обороны республики.

По данным иранского агентства Tasnim, презентовал новую систему ПВО министр обороны Ирана Амир Хатами. Он же назвал ее тактико-технические характеристики. Система ведет отслеживание потенциальных целей на на расстоянии 120 километров, обнаружение - в 150 километров. Малозаметные цели она способна выявить на расстоянии в 85 километров.

Отмечается, что ей под силу обнаруживать и поражать сразу шесть целей. В системе используются иранские ракеты "Сайад-3". Легкость передвижения позволит военнослужащим подготовить систему ПВО к бою всего за 5 минут.

Испытание новой иранской системы ПВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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