В Иране наладили производство собственной системы ПВО
В воскресенье, 9 июня, Министерство обороны Исламской Республики Иран показало новую систему противоракетной обороны. Отмечается, что ПВО собственного производства дали название "Хордад-15". Известно, что система уже официально поступила в силы воздушной обороны республики.
По данным иранского агентства Tasnim, презентовал новую систему ПВО министр обороны Ирана Амир Хатами. Он же назвал ее тактико-технические характеристики. Система ведет отслеживание потенциальных целей на на расстоянии 120 километров, обнаружение - в 150 километров. Малозаметные цели она способна выявить на расстоянии в 85 километров.
Отмечается, что ей под силу обнаруживать и поражать сразу шесть целей. В системе используются иранские ракеты "Сайад-3". Легкость передвижения позволит военнослужащим подготовить систему ПВО к бою всего за 5 минут.
Испытание новой иранской системы ПВО.
ИСТОЧНИК KP.RU