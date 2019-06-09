СЕГОДНЯ 19:26 2019-06-09T19:28:35+03:00

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного "Кинотавра". Конкурс проходит в Сочи вот уже 30 раз!

"За прошедшее время фестиваль обрёл крепкие традиции, зарекомендовал себя одним из наиболее авторитетных отечественных форумов, демонстрирующих глубокое, качественное, интересное кино. Взрастил целую когорту талантливых, ярких мастеров, достойно представляющих российский кинематограф на мировых творческих площадках. И конечно, фестиваль – всегда большое, праздничное событие для жителей Сочи, для всех поклонников киноискусства в нашей стране", - гласит текст телеграммы.

Президент страны также пожелал всем участников успехов, плодотворного общения и вдохновения для реализации задуманных планов. А всем гостям и зрителям незабываемых впечатлений.

ИСТОЧНИК KP.RU