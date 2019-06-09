Трамп объявил о начале "великолепного сотрудничества" с Мексикой

СЕГОДНЯ 20:41 2019-06-09T20:46:49+03:00

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Соединенные Штаты Америки и Мексика начнут "великолепное сотрудничество" после заключения соглашения по миграционным вопросам. Об этом сообщил Дональд Трамп в социальной сети.

"Теперь между Мексикой и США будет великолепное сотрудничество, чего не было в течение многих десятилетий. Однако если по какой-то непонятной причине это окажется не так, мы всегда можем вернуться к нашей предыдущей, очень выгодной позиции введения торговых пошлин. Но я не думаю, что это будет необходимо. Теперь я полностью уверен, особенно после вчерашнего разговора с президентом [Мексики], что они будут очень активно сотрудничать и хотят, чтобы все было сделано должным образом", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее о нормализации отношений между двумя соседями сообщил Андрес Мануэлье Лопес Обрадор. Президент Мексики назвал хорошим соглашение по иммиграции и заявил Трампу, что готов дружить.

ИСТОЧНИК KP.RU