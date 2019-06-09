Ракетный комплекс "Утес" в Крыму назвали "убийцей американского флота"

СЕГОДНЯ 21:42 2019-06-09T21:42:53+03:00

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Американское издание The National Interest опубликовало статью обозревателя Майкла Пека. В этом материале журналист рассказал о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новейшими дальнобойными и маневренными ракетами. Со слов автора, береговой дивизион является "настоящим убийцей американского флота".

"Усиление береговой обороны Крыма усыпляет страхи России перед западным вторжением в Черное море и говорит о решимости Москвы удержать полуостров", - отмечается в статье.

Особо подчеркивается, что береговой ракетный комплекс был создан еще во времена СССР. Но вооружение серьезно модернизировали после возвращения Крыма в состав России.

СПРАВКА "КП"

Советский береговой стационарный комплекс "Утес" был принят на вооружение в 1972 году. Система производит выстрелы крылатыми ракетами П-35Б. После распада СССР "Утес" перешел Украине. Работы по его восстановлению начались после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU