В Лондоне огонь уничтожил семиэтажный дом
К месту стянули 15 пожарных расчетов
Пожар охватил здание в новом жилом квартале.Фото: соцсети
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В восточной части Лондона произошел крупный пожар. Огонь охватил семиэтажный жилой дом в новом жилом квартале.
По сообщениям Лондонской пожарной команды, на место было отправлено 15 машин и около сотни пожарных. Среди них команды из пригородов: Баркинга, Дагенхэма, Ист-Хэма. Спасатели пытаются взять огонь под контроль.
Причины произошедшего пока неизвестны. Информации о пострадавших пока нет. Другие экстренные службы также работают на месте.
В Лондоне горит дом.
ИСТОЧНИК KP.RU