2019-06-09T21:59:41+03:00
Происшествия

В Лондоне огонь уничтожил семиэтажный дом

К месту стянули 15 пожарных расчетов
Артур ГАРЬКЕ
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Пожар охватил здание в новом жилом квартале.Пожар охватил здание в новом жилом квартале.Фото: соцсети
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В восточной части Лондона произошел крупный пожар. Огонь охватил семиэтажный жилой дом в новом жилом квартале.

По сообщениям Лондонской пожарной команды, на место было отправлено 15 машин и около сотни пожарных. Среди них команды из пригородов: Баркинга, Дагенхэма, Ист-Хэма. Спасатели пытаются взять огонь под контроль.

Причины произошедшего пока неизвестны. Информации о пострадавших пока нет. Другие экстренные службы также работают на месте.

В Лондоне горит дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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