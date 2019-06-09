В Лондоне огонь уничтожил семиэтажный дом

СЕГОДНЯ 21:51 2019-06-09T21:59:41+03:00

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В восточной части Лондона произошел крупный пожар. Огонь охватил семиэтажный жилой дом в новом жилом квартале.

По сообщениям Лондонской пожарной команды, на место было отправлено 15 машин и около сотни пожарных. Среди них команды из пригородов: Баркинга, Дагенхэма, Ист-Хэма. Спасатели пытаются взять огонь под контроль.

Причины произошедшего пока неизвестны. Информации о пострадавших пока нет. Другие экстренные службы также работают на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713830" frameborder="0"></iframe> В Лондоне горит дом.

ИСТОЧНИК KP.RU