"Похитившая" своих детей россиянка попала в изолятор американской тюрьмы за отказ делать пробу Манту
Осужденная в США россиянка Богдана Осипова попала в изолятор на следующий день после вынесения приговора. Причина кажется смешной: отказ делать пробу Манту. Женщина не захотела рисковать здоровьем, укол вызовет у нее аллергическую реакцию.
"В настоящее время связь с Даной ограничена, она находится в изоляторе города Левенворс (штат Канзас), держат там ее 23 часа в сутки", - сказала ТАСС мама Осиповой Юлиана Филипюк.
По ее словам Филипюк, подобная процедура в январе привела к "сильнейшей реакции" организма.
"Все распухло, было жуткое физическое состояние, но потом ей сделали рентген, который выявил, что все нормально [с легкими]. И вот сейчас все повторяется. Богдана попросила их не делать пробу Манту, а запросить данные из Харви, но ее поместили в изолятор, объясняя тем, что она под карантином", - заключила мама женщины.
Напомним, калининградка была осуждена американским судом за похищении своих собственных детей и вывозе их за пределы Америки. Сейчас все дети находятся у опекуна (тети Богданы) в Калининградской области. Экс-супруг нашел себе новую жену.
ИСТОЧНИК KP.RU