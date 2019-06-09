2019-06-09T22:27:59+03:00
В мире

"Похитившая" своих детей россиянка попала в изолятор американской тюрьмы за отказ делать пробу Манту

Женщина отбывает срок за вывоз детей в Россию от экс-супруга
Артур ГАРЬКЕ
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Богдана Осипова сейчас в тюрьме в Канзасе, ее дети находятся в Калининграде.Богдана Осипова сейчас в тюрьме в Канзасе, ее дети находятся в Калининграде.
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Осужденная в США россиянка Богдана Осипова попала в изолятор на следующий день после вынесения приговора. Причина кажется смешной: отказ делать пробу Манту. Женщина не захотела рисковать здоровьем, укол вызовет у нее аллергическую реакцию.

"В настоящее время связь с Даной ограничена, она находится в изоляторе города Левенворс (штат Канзас), держат там ее 23 часа в сутки", - сказала ТАСС мама Осиповой Юлиана Филипюк.

По ее словам Филипюк, подобная процедура в январе привела к "сильнейшей реакции" организма.

"Все распухло, было жуткое физическое состояние, но потом ей сделали рентген, который выявил, что все нормально [с легкими]. И вот сейчас все повторяется. Богдана попросила их не делать пробу Манту, а запросить данные из Харви, но ее поместили в изолятор, объясняя тем, что она под карантином", - заключила мама женщины.

Напомним, калининградка была осуждена американским судом за похищении своих собственных детей и вывозе их за пределы Америки. Сейчас все дети находятся у опекуна (тети Богданы) в Калининградской области. Экс-супруг нашел себе новую жену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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