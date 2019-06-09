В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о готовности занять пост премьера Украины

9 Июнь 23:25 2019-06-09T23:25:21+03:00

Сергей Цеков отметил, что поражение на президентских выборах не уменьшило амбиций экс-лидера Незалежной

Изменить размер текста: A A

Поражение во втором туре президентских выборов не уменьшило амбиций бывшего лидера Украины Петра Порошенко. Так прокомментировал его заявление о готовности занять пост премьер-министра страны член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-президент Незалежной объявил, что он не против возглавить правительство, если его партия «Европейская солидарность» победит на парламентских выборах

«Амбиции Порошенко велики, и они не уменьшаются после поражения на президентских выборах. Данное заявление — одно из главных, демонстрирующих это», - сказал Сергей Цеков телеканалу RT.

Он добавил, что «Европейская солидарность», конечно, может пройти в Верховную раду, «но вопрос в проценте». Российский сенатор отметил, что вряд ли новая партия Порошенко наберет на выборах «убедительное» количество голосов избирателей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кем станет Зеленский: новым Хмельницким или вторым Порошенко?

«Комсомолка» разбиралась, под силу ли президенту-артисту объединить свою страну, которая разделена и по языку, и по взглядам на историю, а главное — на свое будущее (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711296" frameborder="0"></iframe> Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU