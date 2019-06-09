2019-06-09T23:25:21+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о готовности занять пост премьера Украины

Сергей Цеков отметил, что поражение на президентских выборах не уменьшило амбиций экс-лидера Незалежной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поражение во втором туре президентских выборов не уменьшило амбиций бывшего лидера Украины Петра Порошенко. Так прокомментировал его заявление о готовности занять пост премьер-министра страны член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-президент Незалежной объявил, что он не против возглавить правительство, если его партия «Европейская солидарность» победит на парламентских выборах

«Амбиции Порошенко велики, и они не уменьшаются после поражения на президентских выборах. Данное заявление — одно из главных, демонстрирующих это», - сказал Сергей Цеков телеканалу RT.

Он добавил, что «Европейская солидарность», конечно, может пройти в Верховную раду, «но вопрос в проценте». Российский сенатор отметил, что вряд ли новая партия Порошенко наберет на выборах «убедительное» количество голосов избирателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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