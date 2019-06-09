В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о готовности занять пост премьера Украины
Поражение во втором туре президентских выборов не уменьшило амбиций бывшего лидера Украины Петра Порошенко. Так прокомментировал его заявление о готовности занять пост премьер-министра страны член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-президент Незалежной объявил, что он не против возглавить правительство, если его партия «Европейская солидарность» победит на парламентских выборах
«Амбиции Порошенко велики, и они не уменьшаются после поражения на президентских выборах. Данное заявление — одно из главных, демонстрирующих это», - сказал Сергей Цеков телеканалу RT.
Он добавил, что «Европейская солидарность», конечно, может пройти в Верховную раду, «но вопрос в проценте». Российский сенатор отметил, что вряд ли новая партия Порошенко наберет на выборах «убедительное» количество голосов избирателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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