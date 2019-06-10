Лепс сожалеет, что отменили выступление «Машины времени» на концерте в День России

СЕГОДНЯ 00:30 2019-06-10T00:30:03+03:00

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Известный российский певец Григорий Лепс, комментируя новость об отмене участия группы «Машина времени» в сборном концерте на Красной площади в Москве в честь Дня России 12 июня, выразил искреннее сожаление по этому поводу.

«Будет искренне жаль, если «Машина времени» не будет участвовать», - сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Григорий Лепс отметил, что «это начало всей рок-музыки российской и советской даже, и для него было «странно» услышать об отмене выступления легендарной группы.

«Честно говоря, для меня это новость», - добавил певец.

Он также сказал, что в решении организаторов праздничного концерта нет политических мотивов, потому что «музыка и политика — вещи разные».

Напомним, как писал сайт kp.ru, «Машина времени» должна была выступить на концерте 12 июня в честь Дня России, однако в воскресенье, 9 июня, пресс-секретарь коллектива Антон Чернин сообщил, что участие группы в мероприятии отменяется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713766" frameborder="0"></iframe> Андрей Макаревич: «Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - я не знаю. Нет, я не расстроен. Это не моя проблема. Встретимся на концерте в Москве 29 июня».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU