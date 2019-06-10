2019-06-10T01:01:31+03:00
Общество

Горбачёв признался, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

Экс-президент СССР руководил страной в год, когда на Чернобыльской АЭС случилась авария
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-президент СССР Михаил ГорбачёвЭкс-президент СССР Михаил ГорбачёвФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв, который руководил страной в то время, когда 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС, нашумевший американский сериал «Чернобыль» пока не смотрел.

«Я ещё не смотрел вообще», - так он ответил РИА Новости на просьбу высказать мнение об этом сериале.

Михаил Горбачёв уточнил, что он не имел такой возможности, потому что находится в больнице, но ему «обещали организовать просмотр».

Напомним, как писал сайт kp.ru, премьера мини-сериала «Чернобыль» на американском телеканале HBO состоялась 7 мая. Картина, повествующая о катастрофе на атомной электростанции, где 33 года назад взорвался четвертый энергоблок, стала самым популярным сериалом в истории, опередив даже культовую фантастическую сагу «Игра престолов». Внимательные зрители уже обнаружили в фильме несколько грубых «ляпов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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