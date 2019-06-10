Команда «Феррари» подала апелляцию на штраф своего пилота «Формулы-1» Феттеля

СЕГОДНЯ 03:36 2019-06-10T03:50:21+03:00

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Команда «Формулы-1» «Феррари» считает, что победа на Гран-при Канады несправедливо досталась британскому гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Дело в том, пилот «Феррари» Себастьян Феттель первым пересек линию финиша гонки в Монреале, но его оштрафовали за опасный маневр на 48 круге – рискованное возвращение на трассу, из-за чего британцу пришлось изменить траекторию движения, и к времени немца добавили штрафные пять секунд. В итоге победителем заезда объявили Льюиса Хэмилтона, а Себастьян Феттель занял лишь второе место.

Команда «Феррари» подала апелляцию на штраф своего пилота, хотя, как отмечает британская телерадиовещательная корпорация ВВС, по правилам «Формулы-1», 5-секундный штраф обжалованию не подлежит.

Гонка в Монреале прошла 10 июня. В личном зачете после Гран-при Канады лидирует Хэмилтон, у которого 162 очка, на втором месте – другой пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас (132), замыкает тройку лучших Себастьян Феттель (100).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет во Франции с 21 по 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU