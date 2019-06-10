В Роструде напомнили, что сокращённая рабочая неделя

СЕГОДНЯ 04:54 2019-06-10T05:11:20+03:00

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Вот и началась самая короткая рабочая неделя нынешнего лета – в связи с празднованием Дня России в среду, 12 июня, россиян ждет дополнительный выходной, а во вторник, 11 июля, рабочий день будет короче на целый час.

Однако, как напомнили в Роструде, рассчитывать на то, что в честь всероссийского праздника во вторник можно будет уйти с работы на час раньше, могут только те, кто трудится стандартную пятидневку – восемь часов в день, пишет «Российская газета» в ночь на понедельник.

Таким образом, на этой неделе мы будем работать 10 июня и неполный день 11 июня, а потом выходим на рабочие места в четверг и пятницу, после чего нас ждут выходные в субботу и воскресенье.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в июне у россиян будет 19 рабочих дней и 11 выходных, а следующая сокращенная рабочая неделя в России ожидается только осенью в честь Дня народного единства. В этом году 4 ноября выпадает на понедельник, поэтому у россиян будет три выходных дня подряд.

Следующие длинные выходные будут в ноябре — со 2-го по 4-е число

ИСТОЧНИК KP.RU