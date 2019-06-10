Два бойца ВСУ подорвались на минах в Донбассе

СЕГОДНЯ 05:26 2019-06-10T05:35:56+03:00

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Еще два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на собственных минах в Донбассе, рассказал на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, уточнив, что из-за незнания карт минных полей погибли два украинских прапорщика.

Кроме того, по словам представителя Донецкой народной республики, один из военнослужащих 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты случайно прострелил себе ногу из автомата. Он отметил, что случаи небоевых потерь в рядах украинской армии говорят о том, что командиры ВСУ не контролируют подчиненных.

Эдуард Басурин сообщил также о том, что 9 июня в районе населенного пункта Водяное националисты из полка «Азов» избили старшего лейтенанта по фамилии Пятка, который служит в 36-й бригаде. По словам представителя ДНР, старлей пытался остановить стрельбу из минометов по территории республики, а после избиения его в тяжелом состоянии доставили в госпиталь Мариуполя, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что украинские силовики в Донбассе нередко подрываются на собственных же минах. Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине. Ранее сообщалось, что украинская армия за год «операции объединенных сил» потеряла более тысячи военнослужащих: 219 человек были убиты, еще 844 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU