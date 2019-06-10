Киев обеспокоен ситуацией в Молдавии
Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с политическим кризисом в соседней Молдавии. В Киеве подчеркнули заинтересованность в «стабильной, демократической и европейской» Молдавии, предложив в урегулировании возникших проблем.
«Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния», - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
В пресс-релизе МИД Незалежной также говорится, что «важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны».
Ведомство также подчеркивает, что республика для Украины – «важный партнер и сосед», с которым страну «объединяют общие интересы и общее европейское будущее».
Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил президента страны Игоря Додона полномочий главы государства, передав их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, который позже подписал указ о роспуске парламента и проведении 6 сентября досрочных выборов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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