2019-06-10T05:54:10+03:00
Политика

Киев обеспокоен ситуацией в Молдавии

МИД Украины призвал все стороны решать споры путем диалога, избегая силового противостояния
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Киеве призвали ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поляВ Киеве призвали ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поляФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с политическим кризисом в соседней Молдавии. В Киеве подчеркнули заинтересованность в «стабильной, демократической и европейской» Молдавии, предложив в урегулировании возникших проблем.

«Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния», - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В пресс-релизе МИД Незалежной также говорится, что «важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны».

Ведомство также подчеркивает, что республика для Украины – «важный партнер и сосед», с которым страну «объединяют общие интересы и общее европейское будущее».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил президента страны Игоря Додона полномочий главы государства, передав их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, который позже подписал указ о роспуске парламента и проведении 6 сентября досрочных выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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