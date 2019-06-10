Орешкин: Предложенный премьером Японии план сотрудничества с Россией «показал конкретные результаты»

СЕГОДНЯ 06:33 2019-06-10T06:48:15+03:00

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Фото: Игорь Беляев/ТАСС

Об этом глава Минэкономразвития РФ сказал перед встречей с японским экономики, торговли и промышленности

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин отметил, что предложный премьером Японии Синдзо Абэ план экономического сотрудничества между двумя странами дает «конкретные результаты».

«Что касается российско-японских отношений, то план сотрудничества, который был предложен в 2016 году премьер-министром Синдзо Абэ [...] уже в 2018 году он показал вполне конкретные результаты», - сказал он в понедельник, 10 июня, перед началом переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Со своей стороны, японский министр, отвечающий за развитие экономических отношений с Россией, сообщил, что преддверии встречи японского премьера с российским президентом Владимиром Путиным намерен «детально обсудить» реализацию плана сотрудничества.

В переговорах с Хиросигэ Сэко также принимает участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, который тоже подчеркнул развитие отношений со страной Восходящего Солнца по линии его ведомства.

«В частности, развивается сотрудничество в области почтовой связи. Мы сотрудничаем с компанией Toshiba по оборудованию наших логистических центров», - приводит слова Носкова ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ встретятся на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU