Несколько крупных технологических компаний запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei
Несколько крупных технологических компаний запретили своим сотрудникам общаться с коллегами из китайской телекоммуникационной компании Huawei после ее внесения в «черный список» Минторга США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В частности, как утверждают собеседники издания, такое решение приняли в американских Intel и Qualcomm, а также южнокорейский оператор сотовой связи LG Uplus и руководство еще целого ряда фирм. В частности, работникам этих предприятий запрещено даже в частных беседах обсуждать с сотрудниками Huawei новые технологии.
Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудничество с китайской компанией решила прекратить британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных устройств, а перед этим об отказе от работы с Huawei сообщил американский электронный гигант Google.
Напомним, 15 мая Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесет Huawe и связанные с ней компании в свой «черный список».
Министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».
ИСТОЧНИК KP.RU