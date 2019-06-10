2019-06-10T07:15:07+03:00
В мире

Несколько крупных технологических компаний запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei

В частности, такое решение приняли в американских Intel и Qualcomm, а также южнокорейской LG Uplus
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Несколько крупнейших технологических компаний США и других стран запретили своим сотрудникам контактировать с коллегами из китайской HuaweiНесколько крупнейших технологических компаний США и других стран запретили своим сотрудникам контактировать с коллегами из китайской HuaweiФото: REUTERS
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Несколько крупных технологических компаний запретили своим сотрудникам общаться с коллегами из китайской телекоммуникационной компании Huawei после ее внесения в «черный список» Минторга США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В частности, как утверждают собеседники издания, такое решение приняли в американских Intel и Qualcomm, а также южнокорейский оператор сотовой связи LG Uplus и руководство еще целого ряда фирм. В частности, работникам этих предприятий запрещено даже в частных беседах обсуждать с сотрудниками Huawei новые технологии.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудничество с китайской компанией решила прекратить британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных устройств, а перед этим об отказе от работы с Huawei сообщил американский электронный гигант Google.

Напомним, 15 мая Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесет Huawe и связанные с ней компании в свой «черный список».

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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