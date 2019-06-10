2019-06-10T08:06:54+03:00
В мире

Финские пограничники столкнулись с русским "трехголовым чудищем"

"Змей Горыныч" выплыл на встречу сотрудникам береговой охраны из густого тумана и изрядно их напугал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище. Фото: Facebook береговой охраны Финского заливаФинские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище. Фото: Facebook береговой охраны Финского залива
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Настоящее чудище обнаружили сотрудники береговой охраны Финляндии в районе финского залива в минувшее воскресенье, 9 июня. Пограничники получили сигнал о неопознанном судне и по стандартной процедуре двинулись в его сторону. Однако вместо обычного корабля им на встречу выплыл настоящий трехголовый монстр.

Змей Горыныч появился из плотного тумана, и сначала изрядно напугал сотрудников береговой охраны. Лишь позже выяснилось, что чудище является обычной яхтой, которую умельцы-россияне замаскировали под древнерусскую ладью. Всего на борту необычного судна находились семь человек.

Судно замаскировано под древнерусскую ладью Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Судно замаскировано под древнерусскую ладьюФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

"Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна – обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным", – рассказал один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен изданию Ilta-Sanomat.

Пограничники немного побеседовали с командиром российской яхты, а после судно отправилось дальше на фестиваль в Осло.

Ранее "КП-Нижний Новгород" уже писала об этой древнерусской ладье. 5 мая она покинула территорию Приволжского федерального округа с целью повторить маршрут князя Рюрика при переселении варяжской Руси в Старую Ладогу 862 года. Экспедиция рассчитана на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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