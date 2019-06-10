2019-06-10T08:23:14+03:00
Политика

В США сложилась удручающая ситуация с бомбардировщиками B-1B Lancer

Эти американские самолеты не производятся уже более 30 лет, при этом их возраст растет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США заявили о плачевной ситуации с бомбардировщиками B-1B LancerВ США заявили о плачевной ситуации с бомбардировщиками B-1B LancerФото: REUTERS
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Лишь единицы американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer являются боеготовыми, поэтому возможности Соединенных Штатов по нанесению ударов дальней авиацией весьма ограничены. Об этом свидетельствуют данные комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.

Довольно удручающая ситуация сложилась от того, что последний из сверхзвуковых бомбардировщиков был произведен более 30 лет назад, а возраст эксплуатируемых самолетов продолжает увеличиваться. Также отсутствуют ресурсы для их обслуживания.

Сейчас многие члены экипажей B-1B даже переводятся на другие самолеты, поскольку машин для тренировок попросту не хватает, передает газета Air Force Times.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце марта 2019 года полеты американских стратегических бомбардировщиков были приостановлены, поскольку в системе тормозных парашютов выявили серьезные проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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