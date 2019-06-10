Жертвами массовых протестов на Гаити стали два человека

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-10T08:46:06+03:00

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По меньшей мере два человека стали жертвами массовых протестных акций на Гаити, еще четверо пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Мишель-Анж Луи Жен.

Сайт kp.ru писал, что жители республики еще с начала года требуют отставки президента Жовенеля Моиза, который подозревается в растрате бюджетных средств и неспособности обеспечить граждан предметами первой необходимости. Также людям не нравится союз Гаити с Соединенными Штатами, которые "оккупировали" страну.

В минувшее воскресенье, 9 июня, недовольные жители страны вновь вышли на улицы городов со своими требованиями. В ходе протестов были сожжены два здания в западном департаменте, поврежден забор посольства Франции. Также участники демонстраций пытались поджечь полицейские автомобили и экскаватор-погрузчик.

Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ во время столкновений с протестующими. По меньшей мере три человека задержаны, передает Nouvelliste.

ИСТОЧНИК KP.RU