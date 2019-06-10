2019-06-10T09:16:02+03:00
Умные вещи

На смартфонах с системой Android обнаружили предустановленный вирус

Многие телефоны попадают на прилавки уже зараженные трояном Triada
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вирус попадает в смартфон вместе с программным обеспечением и обновлениямиВирус попадает в смартфон вместе с программным обеспечением и обновлениямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во многих смартфонах с операционной системой Android обнаружили вирусы семейства Triada. Трояны попадают в телефон еще до его продажи и даже бывают сразу предустановлены. Об этом сообщили специалисты американской корпорации Google.

Такие вредоносные программы отвечают за размещение рекламы и рассылку спама. Они попадают на смартфоны через сторонних поставщиков программного обеспечения, к которым обращаются многие компании. Такие организации помогают производителям дорабатывать функционал или предоставляют готовые программы.

Как именно хакеры проникают в устройства, не уточняется. Известно лишь, что вирус может быть занесен не только при производстве смартфона, но и при установке обновлений. Об этом сообщается в блоге Google.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в официальном магазине Google Play было обнаружено несколько десятков программ, зараженных опасным трояном. С его помощью киберпреступники воровали деньги владельцев смартфонов с ОС Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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