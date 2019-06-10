В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота. Летчик потерял ориентацию в пространстве и на огромной скорости рухнул в Тихий океан. Об этом говорится в промежуточном докладе о причинах авиакатастрофы,
Сайт kp.ru писал о том, что боевой самолет пятого поколения исчез с радаров во время учений 9 апреля 2019 года. Он вылетел с базы для выполнения маневров вместе с двумя другими F-35A, и именно благодаря обмену информацией между ними, удалось восстановить картину случившегося.
Так, оказалось, что пилоту поручили снизить высоту, обеспечив безопасную дистанцию с другим истребителем. Летчик ответил, что понял приказ, и тут истребитель начал резко падать. Он врезался в поверхность океана на скорости свыше 1,1 тысячи км в час в 135 км к востоку от базы ВВС Японии Мисава.
Специалисты уверяют, что самолет был полностью исправен, а 41-летний пилот до последнего оставался в сознании. Скорее всего, он просто перестал осознавать положение машины в пространстве и расстояние до водной глади.
"Вероятность того, что у самолета возникла какая-либо техническая неполадка, крайне незначительна", - цитирует Kyodo текст доклада.
ИСТОЧНИК KP.RU