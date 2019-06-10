2019-06-10T11:14:57+03:00
Общество

Почти 50% россиян удовлетворены уровнем своей жизни

Все показатели социального самочувствия граждан начали расти с приближением лета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Почти половина жителей нашей страны в целом довольна своей жизньюПочти половина жителей нашей страны в целом довольна своей жизньюФото: Евгения ГУСЕВА
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Показатели социального самочувствия россиян значительно улучшились с приближением лета. Такие данные демонстрирует Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно его исследованию, уровень удовлетворенности жизнью россиян в мае составил 55 пунктов из 100 возможных. Так, 49% опрошенных заявили, что в целом довольны своей жизнью. Иную позицию высказали лишь 28% респондентов.

Если же брать отдельно материальное положение семьи, то 61% россиян считают его довольно средним, еще 25% недовольны финансовыми показателями

При этом гораздо позитивнее стали оценивать экономическую ситуацию в стране. 13% россиян считают, что положение России находится на уровне выше среднего, 28% - ниже, а 54% придерживаются нейтральной позиции.

Индекс же оценок общего вектора развития страны вырос до 47 пунктов. Так, 31% опрошенных одобряют выбранное направление, а 25% респондентов считают иначе. Об этом говорится в пресс-релизе ВЦИОМ, оказавшемся в распоряжении "КП".

К слову, в правительстве сообщили о том, что число находящихся за чертой бедности россиян сократилась на 400 тысяч человек в прошлом году. Сайт kp.ru писал о том, что власти продолжают принимать меры по повышению уровня жизни граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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