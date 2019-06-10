Движение поездов по Крымскому мосту будет открыто в начале декабря

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-10T12:04:21+03:00

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Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено в начале декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря", - сообщили в компании.

Продажа билетов стартует за 45 суток до запуска железнодорожного сообщения. Приобрести их можно будет в кассах "Крымской железной дороги". Также прорабатывается возможность открытия онлайн-продаж. Цена билетов пока неизвестна.

Первые два поезда проследуют по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва. Всего же планируется запуск 11 новых маршрутов. Пассажирские составы начнут ходить по ним в апреле-мае 2020 года.

Теперь добраться до Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии можно будет по железнодорожным путям. Они свяжут полуостров с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России. Ожидается, что путь от Москвы до Симферополя будет занимать в среднем 35 часов, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что самым первым по железнодорожной части Крымского моста проедет технологический поезд. Рабочим остается установить освещение, сигнализацию и инженерные системы.

ИСТОЧНИК KP.RU