2019-06-10T12:04:21+03:00
Политика

Движение поездов по Крымскому мосту будет открыто в начале декабря

Продажа билетов начнется за 45 суток до запуска железнодорожного сообщения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Продажа билетов начнется с октябряПродажа билетов начнется с октябряФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено в начале декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря", - сообщили в компании.

Продажа билетов стартует за 45 суток до запуска железнодорожного сообщения. Приобрести их можно будет в кассах "Крымской железной дороги". Также прорабатывается возможность открытия онлайн-продаж. Цена билетов пока неизвестна.

Первые два поезда проследуют по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва. Всего же планируется запуск 11 новых маршрутов. Пассажирские составы начнут ходить по ним в апреле-мае 2020 года.

Теперь добраться до Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии можно будет по железнодорожным путям. Они свяжут полуостров с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России. Ожидается, что путь от Москвы до Симферополя будет занимать в среднем 35 часов, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что самым первым по железнодорожной части Крымского моста проедет технологический поезд. Рабочим остается установить освещение, сигнализацию и инженерные системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Китае опровергли данные ООН о содержании уйгуров в неволе
В 2018 году у более 199 тысяч россиян обнаружили рак в ходе диспансеризации
"Хороший вариант, чтобы усилить команду". Серхио Рамос прокомментировал трансфер Эдена Азара из в «Реал»
Иран не отправлял заявку России на поставки С-400
Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" возглавил российский кинопрокат
Товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала года
Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого
Глава АРБ рассказал, кому выгодна утечка данных 900 тысяч банковских клиентов
Почти 50% россиян удовлетворены уровнем своей жизни
Число бедных россиян сократилось на 400 тысяч человек в 2018 году
Сотрудницу "Алросы" и двух ее сообщников задержали за кражу 500 алмазов
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Всемирный банк назвал факторы, угрожающие российской экономике
На смартфонах с системой Android обнаружили предустановленный вирус
Жертвами массовых протестов на Гаити стали два человека
В США сложилась удручающая ситуация с бомбардировщиками B-1B Lancer
Финские пограничники столкнулись с русским "трехголовым чудищем"
Погода в Москве на 10 июня 2019 года: гроза, град и сильный ветер