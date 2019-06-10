Товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала года

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-10T12:18:36+03:00

КНР по-прежнему поставляет в Штаты втрое больше продукции, чем американцы в азиатскую республику

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Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами сократился на 14,5% с января по май 2019 года. На настоящий момент он составляет всего 209,68 млрд долларов. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

Так, объем поставляемой в США китайской продукции снизился на 8,4% - до 160,12 млрд долларов, а импорт американских товаров сократился на 29,6% - до 49,57 млрд долларов. Что касается отрицательного сальдо Штатов в торговле с азиатской республикой, то с начала года оно выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 5,5% и теперь составляет 110,55 млрд долларов.

На сайте таможенного управления уточняется, что еще в прошлом году товарооборот между двумя этими странами достигал 633,52 млрд долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что торговля между Китаем и Россией, тем временем, продолжается расширяться. За первые два месяца 2019-го товарооборот увеличился на 1,7% до 16 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU