В 2018 году у более 199 тысяч россиян обнаружили рак в ходе диспансеризации

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-10T12:43:43+03:00

На 100 тысяч человек, которые пришли в больницы, приходится 910 случаев онкозаболевания

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В 2018 году по данным Минздрава в ходе плановой диспансеризации населения было зарегистрировано 199 088 случаев онкологических заболеваний.

- Это составило 910,3 случая на 100 тыс. человек. В 68% случаев опухоль была обнаружена на начальной стадии. Более половины новых случаев указанных онкологических заболеваний были также обнаружены на первой и второй стадиях развития болезни, - сообщает RT со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По информации ведомства, частота впервые выявленных случаев рака шейки матки составила 11,3 на 100 тыс. человек, рака молочной железы - 73,3 на 100 тыс. человек, колоректального рака - 15,8 на 100 тыс. человек.

В последние годы в России все чаще выявляют рак на ранних стадиях. По словам главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, в 2018 г было диагностировано более 600 тысяч злокачественных новообразований. Сообщается, что практически за всеми пациентами, у которых заболевание было обнаружено впервые, установлено диспансерное наблюдение. Врачи-онкологи напоминают, что при раннем обнаружении рака на 1-2 стадии его можно успешно лечить. Тем важнее становится вопрос регулярного прохождения диспансеризации.

Напомним, как ранее писал kp.ru, в мае в силу вступили новые правила диспансеризации, по которым люди старше 40 лет могут ежегодно проходить скрининг на онкологию.

ИСТОЧНИК KP.RU