В Китае опровергли данные ООН о содержании уйгуров в неволе
Поступившие в распоряжение ООН сведения о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая было задержано около миллиона уйгуров, не соответствуют действительности. Никто не помещал представителей нацменьшинств в пенитенциарные учреждения и не лишал свободы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Чжан Ханьхуэй.
По его словам, некоторое время назад "определенные люди с неясными интересами" начали проводить кампанию против властей Китая. Именно с подачи этих неизвестных центры образования для мусульман начали сравнивать с концентрационными лагерями.
"Они даже сфабриковали некоторые цифры и заявляют о том, что в них содержатся около 1 млн человек. Это полный нонсенс", - цитирует ТАСС дипломата.
Ханьхуэй считает, многие просто не могут нормально относиться к развитию Китая, а потому придерживаются мышления времен холодной войны.
Напомним, что уйгуры - это коренное население одного из районов КНР, которое исповедует ислам. Многие из его представителей придерживаются сепаратистских настроений и мечтают образовать собственное государство.
Сайт kp.ru писал о том, что в рамках борьбы с такими настроениями было решено заняться перевоспитанием уйгуров. Власти КНР создали в СУАР несколько специальных лагерей, в которых мусульманам предоставляют рабочие навыки. обучают их китайскому языку и законам, а также помогают в социализации.
ИСТОЧНИК KP.RU