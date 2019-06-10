2019-06-10T12:45:01+03:00
Политика

В Китае опровергли данные ООН о содержании уйгуров в неволе

В МИД республики указали на то, что образовательные центры для мусульман не являются концентрационными лагерями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В специальных центрах уйгуров учат китайскому языку, законам, а также рабочим профессиямВ специальных центрах уйгуров учат китайскому языку, законам, а также рабочим профессиямФото: Александр ГРИШИН
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Поступившие в распоряжение ООН сведения о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая было задержано около миллиона уйгуров, не соответствуют действительности. Никто не помещал представителей нацменьшинств в пенитенциарные учреждения и не лишал свободы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Чжан Ханьхуэй.

По его словам, некоторое время назад "определенные люди с неясными интересами" начали проводить кампанию против властей Китая. Именно с подачи этих неизвестных центры образования для мусульман начали сравнивать с концентрационными лагерями.

"Они даже сфабриковали некоторые цифры и заявляют о том, что в них содержатся около 1 млн человек. Это полный нонсенс", - цитирует ТАСС дипломата.

Ханьхуэй считает, многие просто не могут нормально относиться к развитию Китая, а потому придерживаются мышления времен холодной войны.

Напомним, что уйгуры - это коренное население одного из районов КНР, которое исповедует ислам. Многие из его представителей придерживаются сепаратистских настроений и мечтают образовать собственное государство.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках борьбы с такими настроениями было решено заняться перевоспитанием уйгуров. Власти КНР создали в СУАР несколько специальных лагерей, в которых мусульманам предоставляют рабочие навыки. обучают их китайскому языку и законам, а также помогают в социализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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