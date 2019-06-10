СБУ: на границе Украины и Молдавии усилен пропускной режим для граждан РФ

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-10T12:50:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Киев усиливает контрразведывательный режим въезда в Молдавию через территорию Украины для российских граждан из-за ситуации в Кишиневе, которая связана с иностранным вмешательством во внутренние процессы. Соответствующие заявление сделали в Службе безопасности Украины (СБУ).

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим въезда в Молдавию через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации», - сказано в заявлении пресс-службы ведомства, где отмечено, что в рамках партнерских отношений с Молдавией украинские спецслужбы оперативно отслеживают внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в Кишиневе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил президента страны Игоря Додона полномочий главы государства, передав их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, который позже подписал указ о роспуске парламента и проведении 6 сентября досрочных выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU