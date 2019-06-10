Захарченко признан виновным по двум статьям

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-10T13:11:14+03:00

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Пресненский суд Москвы признал полковника Дмитрия Захарченко виновным в двух эпизодах взяточничества в крупном размере и воспрепятствовании правосудию. Заседание по делу экс-замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России состоялось в понедельник, 10 июня.

Сторона обвинения требует приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в размере 494,9 миллиона рублей. Сам подсудимый свою вину отрицает, передает ТАСС.

Напомним, что бывший врио главы одного из управлений МВД был задержан в Москве 9 сентября 2016 года. При обысках у него было обнаружено почти 9 млрд рублей. Тогда же Захарченко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Сайт kp.ru писал о том, что даже спустя три года после задержания у полковника продолжили находить многочисленные "заначки". Так, оказалось, что экс-замначальника антикоррупционного управления щедро одаривал своих жен и любовниц квартирами, машинами и украшениями. Также, вероятно, он брал деньги за "крышевание" кредитных организаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/582767" frameborder="0"></iframe> Полковник Дмитрий Захарченко заявил "КП", что не признает свою вину.Высокопоставленного полицейского привезли в Пресненский суд, чтобы избрать меру пресеченияПавел КЛОКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU