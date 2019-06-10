Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов банков

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-10T13:26:43+03:00

Если за утечкой данных стоят интернет-мошенники, то дело перейдет к правоохранительным органам Фото: REUTERS

Ведомство рассматривает возможность блокировки ресурса, на котором были размещены личные сведения около 900 тысяч россиян

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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал вопиющей ситуацию с утечкой персональных данных около 900 тысяч клиентов трех российских банков. В распоряжение ведомства уже поступил адрес ресурса, на котором эти сведения были опубликованы, и сейчас рассматривается возможность его блокировки.

"В данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд, она выглядит вопиющей - конечно, нахождение такого количества личных данных в таком объеме создает большие риски нарушения прав граждан", - сказал Ампелонский.

При этом уточнил, что ресурс, на котором была размещена база данных для платного скачивания, является интернациональным. Сайт зарегистрирован в США на имя гражданина Украины, при этом сами сервера находятся в Германии.

"У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим", - подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

Сейчас Роскомнадзору предстоит понять, как личные данные россиян оказались в свободном доступе, а также имел ли этот инцидент негативные последствия. По результатам анализа будет решено, какие меры принимать в отношении допустивших утечку операторов, и стоить ли проводить их внеплановую проверку.

Если речь идет об интернет-мошенничестве, то дело передадут в правоохранительные органы, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее газета "Ъ" сообщила об утечке личных данных порядка 900 тысяч клиентов трех российских банков. Речь идет об их именах, номерах телефонов, паспортной информации и местах работы.

ИСТОЧНИК KP.RU