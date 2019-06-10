Экс-главу Коми Гайзера суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-10T13:38:41+03:00

Масштабное расследование по делу велось с 2015 года. Обвинение запрашивало 21 год заключения

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В понедельник, 10 июня, Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима экс-главу Коми Вячеслава Гайзера, которому вменяют в вину обогащение за счет предприятий, действующих в республики.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — зачитала приговор судья Елена Аверченко.

Гайзеру также назначен штраф в размере 160 миллионов рублей.

Обвинение запрашивало 21 год колонии.

Напомним, масштабное расследование велось с сентября 2015 года. Тогда под арестом оказалась вся политическая верхушка Коми — глава республики Вячеслав Гайзер, а также его заместитель Алексей Чернов, первый вице-премьер Константин Ромаданов, спикер Игорь Ковзель. Всем фигурантам дела вменяют в вину обогащение за счет предприятий, действующих в республики. Как сообщал Следственный комитет, для этих целей в 2007 году в республике был создан «Фонд поддержки инвестпроектов», а его руководителем был назначен Игоря Кудинова.

Обыск кабинета Гайзера.Обыск в кабинете главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Оперативное видео. Взято с ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU