2019-06-10T13:37:11+03:00
Политика

Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре

К визиту президента РФ планируется подготовиться ряд документов на подписание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Власти Саудовской Аравии ожидают, что президент России Владимир Путин посетит их страну в октябре этого года. Такой информацией поделился министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалех.

"Визит Путина в Саудовскую Аравию намечен на октябрь текущего года", - сказал глава ведомства в ходе заседания межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По словам министра, в ходе последнего обсуждения стороны заключили договоренности по ряду совместных проектов в области нефтехимии, нефтесервиса и сельского хозяйства. Во исполнение этих проектов планируется создать совместную рабочую группу для мониторинга и к визиту Путина подготовить соответствующие документы на подпись, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что 5 октября 2017-го состоялся первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию, а в конце прошлого года стало известно о намерении главы РФ посетить Эр-Рияд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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