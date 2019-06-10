На фоне учений НАТО российские самолеты А-50 проводят мониторинг черноморского побережья
В понедельник, 10 июня, над черноморским побережьем Крыма и Кубани самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
«Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России... приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы России над черноморским побережьем Крыма и Кубани», - сказано в заявлении пресс-службы.
Напомним, как сообщал ранее kp.ru, в понедельник, 10 июня, на Балтике стартовали ежегодные масштабные морские учения Североатлантического альянса под названием Baltops, которые в этом году проходят под командованием американских военных. При этом, в НАТО, как и всегда, заявляют, что их учения у российских границ нашей стране не угрожают.
ИСТОЧНИК KP.RU