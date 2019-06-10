2019-06-10T13:49:45+03:00
Политика

На фоне учений НАТО российские самолеты А-50 проводят мониторинг черноморского побережья

Североатлантический альянс начал масштабные морские учения на Балтике
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВКС России получили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.ВКС России получили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 10 июня, над черноморским побережьем Крыма и Кубани самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России... приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы России над черноморским побережьем Крыма и Кубани», - сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним, как сообщал ранее kp.ru, в понедельник, 10 июня, на Балтике стартовали ежегодные масштабные морские учения Североатлантического альянса под названием Baltops, которые в этом году проходят под командованием американских военных. При этом, в НАТО, как и всегда, заявляют, что их учения у российских границ нашей стране не угрожают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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