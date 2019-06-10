2019-06-10T14:09:24+03:00
Общество

Газ подорожает с 1 июля на 1,4%

При расчете индексации учитывалось повышение НДС в январе
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Для того, чтобы сдерживать влияние этого фактора на инфляцию, в 2019 году оптовые цены на газ проиндексируютДля того, чтобы сдерживать влияние этого фактора на инфляцию, в 2019 году оптовые цены на газ проиндексируютФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С 1 июля россиян ожидает увеличение цен на газ. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на приказ Федеральной антимонопольной службы от 13 мая.

В минэкономразвития объяснили, что изменение цен на газ влечет за собой и рост стоимости тепловой энергии. К тому же в этом случае растет и "платежка" по коммуналке для населения. Для того, чтобы сдерживать влияние этого фактора на инфляцию, в 2019 году оптовые цены на газ проиндексируют на 1,4, а в период 2020-2024 - на 3%.

В 2018 г цены на газ проиндексировали на 3,4%. В этом году при расчете повышения тарифов учитывалось увеличение НДС с 18 до 20%, поэтому платить больше придется только на 1,4%.

Кроме того, с 1 июля также второй раз за год повысятся цены на ЖКХ в рамках двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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