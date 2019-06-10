Неизвестный разгромил редакцию проекта "Сноб"

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-10T14:02:38+03:00

Журналисты не могут попасть в офис, поскольку там до сих пор работают криминалисты

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В редакцию международного проекта "Сноб" проник неизвестный и разгромил весь офис. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщила главный редактор платформы Ксения Чудинова.

"Сегодня в офис проекта «Сноб» влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист", - написала Чудинова в соцсетях.

Размер нанесенного ущерба пока неизвестен, однако журналисты считают, что им может понадобиться помочь коллег.

"По всей видимости, после того, как мы увидим, что с нами произошло, мы будем просить о помощи с техникой. Мы маленькое нишевое издание и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом", - подчеркнула Чудинова.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее было совершено нападение также на редакцию "Коммерсанта" в Екатеринбурге. Неизвестные похитили жесткие диски и оставили записку с угрозами.

ИСТОЧНИК KP.RU