«Русал» вернулся к сотрудничеству со своими клиентами после снятия санкций

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-10T14:28:27+03:00

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«Русал» вернулся к переговорам со своими бывшими клиентами. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме директор компании по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин. Американский Минфин внес единственного производителя алюминия в России в черный список в апреле 2018 года. Это сильно ударило по металлургическому гиганту, ведь больше 80% его продукции приходилось на экспорт.

- Сейчас этой неопределенности нет, все клиенты вернулись к контактам, возобновлены переговоры, - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, Минфин США снял санкции с компании в январе. Руководство «Русал» ожидает улучшения ситуации с поставками к концу 2019 года. «Уже в следующем году будет видно, какие клиенты вернулись и насколько у нас загружены мощности» - пояснил Мухамедшин.

ИСТОЧНИК KP.RU