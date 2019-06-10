По просьбе Роскомнадзора YouTube заблокировал ролики с оскорблением герба РФ

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-10T14:08:05+03:00

Заблокирован был доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований, в том числе и Шамиля Басаева

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В понедельник, 10 июня, после уведомления Роскомнадзора видеохостинг YouTube заблокировал доступ к видео с заявлениями лидеров бандформирований, в том числе и Шамиля Басаева, а также ролики с агитационными материалами экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации.

«После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга YouTube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, в котором уточняется, что заявление было отправлено на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры в рамках исполнения федерального закона «о неуважении к государственным символам».

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в мае Роскомнадзор сообщал о том, что видеохостинг YouTube игнорирует письма ведомства, отказываясь удалять лживые видео о 300 погибших в «Зимней вишне».

ИСТОЧНИК KP.RU