Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-10T14:27:35+03:00

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Бари Алибасов пришел в себя после медикаментозного сна. Когда продюсер очнулся, он спросил про кота, а потом опять лишился чувств.

Врачи опасаются, что Бари Алибасов не сможет самостоятельно глотать из-за циркулярного ожога пищевода, сообщил его сын. Сейчас с музыкантом в палате находится его жена Лидия Федосеева-Шукшина.

Кроме этого наследник музыканта поведал еще об одной проблеме. "Он еще в себя не пришел. С одной стороны он уже не под лекарствами, а в себя не приходит. С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" и сейчас без сознания до сих пор", - цитирует Алибасова-младшего "Интерфакс".

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогом желудка и пищевода после того, как по ошибке хлебнул жидкость для очистки труб "Крот". В настоящее время артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712969" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU