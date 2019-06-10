2019-06-10T14:15:22+03:00
Политика

Адмирал оценил реакцию российских моряков на сближение с крейсером США

Валентин Селиванов заявил, что военные вполне имели право на послеобеденный отдых, а потому и загорали на палубе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский крейсер ChancellorsvilleАмериканский крейсер ChancellorsvilleФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший начальник штаба Военно-морского флота России (1991-1996) адмирал Валентин Селиванов оценил действия членов экипажа большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" при сближении с ракетным крейсером Chancellorsville ВМС США в Восточно-Китайском море.

Напомним, что инцидент произошел 7 июня. Американское судно шло параллельным курсом нашему, однако внезапно сменило направление. Из-за этого российский корабль был вынужден совершить экстренное маневрирование.

Видео с места событий вызвало большой резонанс. Всех удивило, что в столь опасной ситуации моряки с "Адмирала Виноградова" спокойно продолжали загорать на палубе. Сайт kp.ru писал о том, что их выдержке подивился даже журналист Владимир Соловьев.

Адмирал Селиванов, тем временем, напомнил, что корабль совершал мирный переход в открытом море, а потому матросы вполне имели право на послеобеденный отдых.

"Жарко. Экипаж рад, что несет службу на юге. Люди получили законный отдых на переходе, загорают: человек не у пушки, корабль, слава богу, не в бою", - сказал экс-начальник штаба ВМФ в эфире HCH.

При этом он выразил уверенность в том, что на палубе загорал не один моряк, а еще несколько десятков других - просто они не попали в кадр.

"А нести вахту в мирное время на переходе должна в плановом режиме часть команды, другая – готовиться к вахте, остальные - отдыхать. Не война же!", - подчеркнул Валентин Селиванов.

Видео опасного маневра американского крейсера перед "Адмиралом Виноградовым".Видео опасного маневра американского крейсера перед "Адмиралом Виноградовым"

ИСТОЧНИК KP.RU

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